Juventus, come stanno Dybala e Morata: la situazione

La Juventus ha iniziato a lavorare sul campo in vista della partita di domenica prossima contro la Roma di Josè Mourinho.

“Dopo due giorni di pausa, concessi da Mister Allegri a seguito dell’amichevole contro l’Alessandria di Sabato, il gruppo si è ritrovato al Training center per cominciare a preparare – in attesa del rientro dei Nazionali ancora impegnati con le loro Selezioni – la grande sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Roma. Oggi la squadra si è dedicata a possesso palla e sviluppo manovra. Domani si torna in campo: appuntamento per il gruppo al pomeriggio” si legge nella nota. La preoccupazione dei tifosi però riguarda soprattutto gli assenti e i calciatori acciaccati, su tutti gli attaccanti Dybala e Morata. Ecco come stanno.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri