Juventus-Roma, il centrocampo bianconero è un rebus

Si avvicina Juventus-Roma e la squadra di Allegri ha ripreso a lavorare in vista di questa importante partita in programma domenica prossima.

Affrontare i giallorossi di Mourinho non sarà affatto semplice per una Juventus che si trova a fare i conti ancora una volta con la stanchezza derivante dagli impegni dei nazionali in giro per il mondo. Alcuni elementi rientreranno a Torino solo poche ore prima del fischio d’inizio e dunque Allegri potrebbe tenerli fuori dall’undici titolare. I problemi veri però sono a centrocampo, visto che il tecnico bianconero in quel reparto dovrà compiere delle scelte delicate.

