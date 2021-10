Calciomercato Juventus, il club conta i giorni. Pronto un addio eccellente

La Juventus aspetta che il club in questione formuli un’offerta ai bianconeri in modo da alleggerire il monte ingaggi e liberare Ramsey.

La Juventus sta cercando disperatamente di piazzare Ramsey a qualcuno. In soccorso della Vecchia Signora, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare il Newcastle. Come noto, il club inglese è appena passato nelle mani di Mohammed Bin Salman. Acquistato da un consorzio guidato dal PIF (Fondo per gli Investimenti Pubblici) di proprietà del principe saudita, che deterrà l’80% delle quote. Con un patrimonio stimato di oltre 300 miliardi di euro, logico aspettarsi degli acquisti di peso, anche se il fondo dovrà fare i conti con il Fair Play finanziario. Secondo Fichajes il Newcastle avrebbe già contattato Ramsey per offrirgli un triennale.

Ramsey, cessione auspicata

Con la Juve finora nessuno si è fatto sentire, ma un’eventuale cessione permetterebbe ai bianconeri di liberarsi di un ingaggio pesante.il gallese guadagna 8 milioni all’anno, bonus compresi, e ha un contratto fino al 2023. La Vecchia Signora si libererebbe inoltre di un giocatore di 30 anni che non rientra nel progetto tattico bianconero. Insomma, Ramsey è destinato alla partenza nonostante Max Allegri abbia provato ad inserirlo e a farlo giostrare da regista basso. Niente da fare, la sua esperienza in Italia è stata fallimentare.