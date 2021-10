Juventus-Roma: una punta salta la sfida di Torino. E il capitano…

Juventus-Roma, oltre a Morata, vedrà l’assenza anche di unu altro centravanti titolare. Il match dello Stadium sarà privo pure di Abraham.

Juventus-Roma sarà una sfida spuntata. Mancheranno gli attaccanti titolari della due compagini. In casa bianconera Alvaro Morata, dopo l’infortunio patito contro la Sampdoria, ha bisogno ancora di tempo. Spera di tornare a disposizione per fine mese. Al suo posto probabile l’utilizzo del tandem Chiesa-Kean oppure della coppia Chiesa-Dybala. Dipenderà molto dalla strategia che Max Allegri intenderà dare alla partita. Di sicuro, a Mourinho mancherà un uomo importante. Forse il più importante di tutti. Abraham, infatti, si è fatto male. in Nazionale e salterà la sfida dello Stadium.

Abraham salta Juventus-Roma

Roma e Josè Mourinho in ansia per Tammy Abraham. Stasera nella partita contro l’Ungheria l’attaccante giallorosso, entrato ad un quarto d’ora dal termine, ha lasciato il campo zoppicando al 93’ dopo uno scatto in cui si è allungato per prendere il pallone. La Roma ancora non ha notizie (la partita è appena terminata), ma a Trigoria c’è ovviamente apprensione, considerando che Abraham per Mourinho è un titolare fisso e domenica sera c’è la partita contro la Juventus. Anche Pellegrini non è al meglio: ha la febbre. Lui però recupererà sicuramente in tempo.