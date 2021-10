Sul calciomercato europeo sta per abbattersi il ciclone Newcastle e anche la Juventus dovrà stare attenta a blindare i suoi gioielli.

La società inglese ha infatti da poco cambiato proprietà, passando nelle mani di un fondo sovrano dell’Arabia Saudita che ha ampie disponibilità e che a gennaio potrebbe infiammare le trattative. La volontà del Newcastle è quella di entrare nel novero delle big della Premier League e per questo motivo dovrebbero esserci molti investimenti in vista.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, per i bookmaker Ramsey potrebbe vestire un altro bianconero

Come riporta il portale Oddschecker, i bookmaker inglesi sembrano avere le idee chiare su quelli che potrebbero essere gli obiettivi della nuova dirigenza del Newcaslte. Che potrebbero puntare subito a rinforzare la rosa con gli arrivi possibili di Tarkowski e Coutinho, le cui quote sono molto basse. Non è alta nemmeno la quota che riguarda un calciatore della Juventus, ovvero Ramsey. Il gallese potrebbe salutare già a gennaio visto che sta trovando poco spazio. Decisamente alte le quote invece che riguardano altri campioni come Pogba, Kane, Mbappè, Haaland e Salah. Così come quella di Dybala (25/1) che a breve dovrebbe legarsi con un nuovo contratto alla Juventus.