Calciomercato Juventus, offensiva spagnola | Bianconero nel mirino

Calciomercato Juventus, offensiva spagnola: l’Atletico Madrid avrebbe messo un bianconero nel mirino per rinforzare la rosa

Dalla Spagna sono sicuri che probabilmente, già a gennaio, l’Atletico Madrid potrebbe bussare in casa Juventus per chiedere informazioni per un elemento di Massimiliano Allegri.

E questo possibile arrivo a Torino da parte degli emissari della formazione allenata da Simeone, sarebbe sicuramente accompagnato da un’offerta che si potrebbe aggirare intorno agli 80 milioni di euro per riuscire a strappare alla società bianconera il difensore olandese de Ligt. La notizia è riportata da fichajes.net. Che spiegano che il reparto arretrato della squadra di Simeone è sempre stato un punto di forza. E senza dubbio, il tecnico argentino, avrebbe tutta l’intenzione di continuare a sfruttarlo per vincere, di nuovo, il campionato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: “Assalto a gennaio”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo trovato | Kessie saluta il Milan

Calciomercato Juventus, l’Atletico su de Ligt

Matthijs de Ligt sicuramente in questa stagione non si muoverà. Certo, davanti a una possibile offerta così importante, anche la dirigenza bianconera tentennerebbe. Ma Allegri non ha nessuna intenzione di cedere un difensore che ha ancora margini di miglioramento e che ormai è un titolare in pianta stabile, visto che Chiellini viene impiegato da parte del tecnico livornese in maniera meno assidua rispetto agli anni scorso. Ed è anche giusto così: perché de Ligt può solamente crescere – e lo può fare ancora – per diventare uno dei migliori centrali difensivi del Mondo.

Poi, nella prossima stagione, si potrebbe anche vedere. Ma appunto per il discorso appena concluso, sarà difficile che l’Atletico possa riuscire nel clamoroso colpo di mercato.