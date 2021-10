Calciomercato Juventus, vuole rimanere a Torino | Richiesta di rinnovo

Calciomercato Juventus, il bianconero vuole rimanere ancora a Torino e sarebbe disposto a scendere ad un compromesso.

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi vuole continuare in bianconero anche dopo la scadenza del suo contratto. Lo comunica ‘AJG news’ che su Twitter parla della richiesta dell’esterno italiano pronto a ridursi il suo attuale stipendio pur di rimanere, ancora, a Torino. La scadenza dell’ex Fiorentina è infatti fissata al 2022.

Bernardeschi vuole rimanere a Torino

Bernardeschi vuole rimanere ancora in bianconero, disposto a scendere al compromesso di ridursi lo stipendio pur di continuare con la Juventus. La scadenza dell’esterno italiano è fissata a giugno 2022 e per ora la dirigenza non ha dato priorità alla trattativa.

Il futuro dell’esterno italiano, per il momento, appare un’incognita ma le sue volontà sono ben precise: c’è la voglia di continuare in bianconero, laddove tutto iniziato dopo la Fiorentina. Allegri un motivo in più, visto che proprio il tecnico toscano gli ha dato parecchio spazio anche nella sua precedente era sulla panchina bianconera. Staremo a vedere quello che succederà effettivamente anche perché Federico non è tra i titolari ma il suo contributo dalla panchina è spesso prezioso come abbiamo già avuto modo di vedere in ottime performance soprattutto in Champions League.