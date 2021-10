Calciomercato Juventus, cash e scambio | Doppia beffa

Calciomercato Juventus, addio con lo scambio: la verità dalla Spagna sull’ultima idea in casa bianconera che riguarda il centrocampo.

L’asse tra la Juventus e il Real Madrid potrebbe non essere limitato alla sola sfera Superlega. Infatti, i due club stanno provando a piazzare qualche esubero, in maniera tale da sistemare i rispettivi bilanci: ciò spiega, ad esempio, il motivo per il quale negli ultimi giorni sia stata ventilata l’ipotesi di uno scambio con i Blancos, con Rabiot e Dani Ceballos pedine dell’affare. Il francese non è considerato indispensabile e, alla luce della scadenza del suo contratto nel 2023, qualora dovesse effettivamente arrivare un’offerta importante, i bianconeri non potrebbero non prenderla in considerazione, anche perché l’ex Psg guadagna 7 milioni di euro annui.

Leggi anche –> Verso Juve-Roma, infortunio Abraham | L’esito degli esami

Calciomercato Juventus, scambio Rabiot-Ceballos: arriva la smentita

Secondo quanto riportato da defensacentral.com, al momento non sussisterebbe alcuna possibilità di imbastire questo scambio, dal momento che il Real non sembra minimamente intenzionato a piazzare l’affondo decisivo per il francese, e anzi, preferirebbe concentrare i suoi sforzi per il blitz all’indirizzo di Paul Pogba, oggetto dei sogni anche della Juventus. Ragion per cui, salvo imprevisti, non dovrebbero essere le Merengues la prossima destinazione della mezzala transalpina.