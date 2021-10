Juve-Roma, recupero a sorpresa | Possibile convocazione

Juve Roma, il recupero lampo scompagina le carte in tavola: potrebbe essere addirittura convocato per il big match.

Al rientro dalla sosta, la Juventus di Max Allegri sfiderà la Roma di Mourinho nel posticipo valido per l’ottava giornata di Serie A. Una gara che i bianconeri non possono permettersi il lusso di fallire, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta; tuttavia, per Allegri i problemi di formazione non mancano, anche se ci potrebbe essere una piacevole sorpresa last minute. Infatti, sebbene i vari Mckennie, Rabiot e probabilmente Dybala, non saranno della partita, le notizie che trapelano dall’infermeria autorizzano ad alimentare speranze per quanto concerne la situazione legata ad Alvaro Morata.

Infortunio Morata, convocato per Juve-Roma? Le ultime

Alvaro #Morata sta meglio del previsto. A meno di complicazioni, sarà disponibile per Zenit-Juve. Da non escludere del tutto anche una convocazione contro la #Roma. Alvaro e Dybala oggi hanno fatto ancora lavoro personalizzato. #Juve@Gazzetta_it — luca bianchin (@lucabianchin7) October 13, 2021

Come rivelato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, Morata sta meglio del previsto, e dovrebbe essere regolarmente a disposizione in vista della gara contro lo Zenit. Tuttavia, benché abbia effettuato lavoro personalizzato insieme a Morata, non è esclusa una sua convocazione già in vista della gara contro la Roma.