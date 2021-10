Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, nei pretendenti al trono per il centrocampista ci sarebbero anche i blaugrana.

Calciomercato Juventus, bianconeri avvisati. Il sogno proibito che ormai perseguita tutto il popolo juventino da diversi anni, il grande ritorno di Paul Pogba, potrebbe avere una nuova pretendente al trono del fuoriclasse francese. Nonostante il problema economico che perseguita i blaugrana, la possibilità di prelevarlo a zero nella prossima stagione, potrebbe essere la marcia in più per tentare il colpo “impossibile”. Paul Pogba è quindi d’interesse anche per i catalani. Lo comunica ‘Sport.es’ che parla di un possibile assalto a giugno quando, effettivamente, il giocatore sarà libero di firmare per un’altra squadra.

Calciomercato Juventus, il Barcellona spiazza tutti | Assalto al mediano

Tra le pretendenti al Polpo Paul ci sono anche i catalani. Pogba e il suo agente Mino Raiola valutano nuovi percorsi da intraprendere e conoscendo Pogba non è da escludersi che voglia provare l’ultima grande sfida per la sua carriera, un’esperienza in Spagna, vincendo laddove ancora non ha potuto prima. In questo momento la crisi finanziaria del Barcellona ha gravato negativamente sul rendimento totale del club, era da aspettarselo dopo l’addio di un campione eterno come Messi ma tutto potrebbe ristabilizzarsi qualora, appunto, si rifondasse la squadra.

Pogba è quindi un nome che farebbe comodo ai blaugrana ma su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid e, ovviamente, la Juventus, squadra che non ha mai smesso di amare sia come ambiente ma soprattutto come compagni, con cui si sente ancora quotidianamente.