Calciomercato Juventus, no al rinnovo | Ribaltone in Liga

Calciomercato Juventus, il ribaltone dalla Spagna è servito: ha detto no alla proposta di rinnovo, e ora il suo futuro è in bilico.

Il mercato, si sa, è fatto di tante piccole occasioni da riuscire a cogliere al volo; affari apparentemente improbabili, ma che poi con il passare delle settimane possono sbloccarsi, trovando l’incastro giusto. Sappiamo come la Juve abbia basato la maggior parte delle sue fortune dell’epopea marottiana a partire dai colpi a parametro zero; habitué che negli ultimi anni si è provato stancamente a riproporre, senza però mai ottenere i risultati sperati. Le vicende legate a Rabiot o ad Aaron Ramsey epifanizzano proprio questo triste status quo.

Tuttavia, qualora dovessero presentarsi gli spiragli giusti, chiaramente Cherubini non se lo farebbe ripetere due volte, e proverebbe a dare l’assalto a quei calciatori da tempo finiti nell’orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, occasione Sergi Roberto | Non vuole rinnovare

Secondo quanto riferito da Onda Cero, Sergi Roberto sarebbe molto lontano dal trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022. Ragion per cui, lo spagnolo classe ’92 avrebbe cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di una possibile soluzione alternativa: in questo senso sia la Juve, che il Milan, avrebbero manifestato un certo interesse, e sarebbero pronte a sfidarsi nel caso in cui la rottura dell’esterno con la dirigenza catalana dovesse rivelarsi irreparabile.