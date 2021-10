Calciomercato Juventus, la giovane stella incanta tutti | Affare pronto

Calciomercato Juventus, il giovanissimo centrocampista è già un predestinato. I bianconeri osservano da vicino il possibile affare.

Calciomercato Juventus, in questi ultimi periodi si parla tantissimo della giovanissima stella spagnola Gavi che ha già disputato match cruciali con la nazionale maggiore alla sola età di 17 anni. Ma un’altra “piccola” stella è pronta a brillare nel cielo azzurro, stiamo parlando di Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 del Cesena. Un giocatore che sta dimostrando tutti i requisiti per diventare già grande, nonostante l’età anagrafica che non lo vede ancora maggiorenne. Proprio gli scout bianconeri si sono già mossi per osservarlo da vicino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno al passato | Arriva subito il fantasista

Berti è un predestinato

La dirigenza bianconera fiuta il possibile colpo anticipato. Berti ha tutte le caratteristiche per diventare un predestinato e proprio per questo motivo l’entourage bianconero non vuole farsi trovare impreparato. C’è sempre più volontà di guardare al futuro, puntando su giovani nostrani capaci di fare la differenza già da subito, nonostante l’età. Proprio per salvaguardare questo principio, gli scout bianconeri stanno tentando l’assalto al giovane giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno al passato | Arriva subito il fantasista

Ma ci sarebbero comunque altre big di Serie A interessate, come il Milan e il Sassuolo. Il Cesena ha tra le mani una gemma preziosa che presto, probabilmente, diventerà uno dei casi di mercato.