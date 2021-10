Calciomercato Juventus, addio Chiesa | Altro top club all’assalto

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: il mistero diventa sempre più fitto, e un altro top club è pronto a sferrare l’assalto decisivo.

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, il peso dell’attacco è ricaduto soprattutto su Federico Chiesa, al quale Allegri sta ritagliando un ruolo diverso, molto più vicino ai 18 metri avversari, per sfruttare le doti da “rapace” d’area che, ad esempio, hanno consentito all’ex calciatore della Fiorentina di timbrare i sigilli contro Chelsea e Spezia. Anche in Nazionale, il figlio d’arte ha dimostrato, semmai fosse necessario, che quel processo di crescita iniziato una stagione fa sta dando i suoi frutti in maniera assolutamente tangibile.

Leggi anche –> Juventus, annuncio in diretta sul mercato: “Il prescelto è lui”

Non è certo un caso che le prestazioni di “Fede” non abbiano di certo lasciato indifferenti gli addetti ai lavori del maggiori club in giro per l’Europa. E così, dopo i sondaggi della scorsa estate effettuati dal Chelsea, e prontamente rispediti al mittente dalla Juventus, nelle ultime settimane si siano segnalati contatti esplorativi con il Bayern Monaco e il Liverpool, per citarne alcuni. Lista alla quale si è aggiunta un’altra contender di assoluto rispetto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: 10 milioni!

Calciomercato Juventus, irruzione Real per Chiesa

Secondo quanto rivelato dalla Spagna, e più nello specifico da fichajes.net, anche il Real Madrid avrebbe cominciato a monitorare l’evolversi della situazione legata al gioiello della Juventus, per il quale, è giusto ribadire, i bianconeri non hanno avuto la benché minima esitazione a rifiutare ogni tipo di offerta, vera o presunta, ricevuta. Si vociferava di una proposta da 100 milioni di euro messa sul piatto dal Chelsea: la sensazione è che Cherubini consideri incedibile l’esterno offensivo, a meno che..