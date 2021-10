Calciomercato Juventus, decisione presa | Svelato il futuro di Icardi

Calciomercato Juventus, tormentone Icardi: la decisione dell’argentino sul suo futuro è inappellabile. Annuncio dall’Inghilterra.

Come un tormentone che si ripete puntualmente ogni sessione di calciomercato, il nome di Mauro Icardi continua a riecheggiare come fosse un fantasma per quelle squadre che hanno bisogno di rimpolpare i rispettivi reparti offensivi. Tra questi, impossibile non citare la Juventus e il Milan, che da tempo stanno attenzionando la situazione legata al fuoriclasse argentino, che sta vivendo un’altra stagione piuttosto complicata al Paris Saint Germain, monopolizzata più da panchine che da minuti giocati.

La scorsa estate, nel momento in cui si materializzò la cessione di Cristiano Ronaldo, alcune indiscrezioni riferivano di un interessamento concreto della Juve per Maurito, che però alla fine si è risolto in un nulla di fatto. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare, anche perché c’era un altro club inglese pronto a fare follie per lusingare l’ex capitano dell’Inter: il Newcastle.

Calciomercato Juventus, c’è chi dice no: Icardi rifiuta il Newcastle

Secondo quanto riferito dall’edizione del “The Sun“, il Newcastle avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’argentino, per provare a convincerlo a suon di milioni di euro ad accettare la proposta dei Magpies. Tuttavia, stando a quanto riferito d’Oltremanica, la risposta del clan Icardi sarebbe stata un secco “no, grazie”. La volontà del bomber è quella di giocarsi le proprie chances all’ombra della Tour Eiffel, sebbene la concorrenza sia spietata: se ne potrebbe riparlare in estate, ma la decisione di rifiutare la corte del Newcastle sembra inamovibile.