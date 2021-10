Calciomercato Juventus, ritorno al passato | Arriva subito il fantasista

Calciomercato Juventus, un vecchio pallino dei bianconeri potrebbe tornare di moda nel mercato di gennaio, per volere di Allegri.

Calciomercato Juventus, ritorno al passato per i bianconeri. Allegri già nella sua precedente era a Torino aveva fatto più volte, in chiave calciomercato, il nome di Isco: autentico fantasista del Real Madrid che negli ultimi periodi non trova più lo spazio desiderato. Dalla Spagna sono convinti che già nel mercato di gennaio la Vecchia Signora potrebbe farsi sotto per riesumare un vecchio obiettivo di mercato proprio per volontà del “nuovo” mister Allegri, stiamo parlando dello spagnolo Isco.

Isco obiettivo per gennaio | Si tratta

Non di certo un inamovibile per Ancelotti che sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore. Allegri vuole più fantasia nel suo centrocampo e potrebbe nuovamente optare per la pista che porta proprio al talentoso Isco, giocatore già molte volte, come dicevamo poc’anzi, accostato in chiave mercato proprio alla Vecchia Signora.

Gennaio potrebbe dunque essere il mese decisivo. Lo comunica infatti il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che parla di un grande apprezzamento per il centrocampista del Real Madrid da parte dei bianconeri. Ma la concorrenza sarà spietata, infatti l’ex squadra di Ancelotti, l’Everton, sembra molto vicina all’offerta per provare il colpo Isco. Una “battaglia” che potrà disputarsi già nel mercato di riparazione invernale. La Juventus proverà, ovviamente, ad ottenere un prezzo di saldo.