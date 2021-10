Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Si chiude a parametro zero

Calciomercato Juventus, un autentico ritorno di fiamma per il difensore. Si fa sul serio per il difensore che potrebbe arrivare a zero.

Calciomercato Juventus, bianconeri avvisati. Koeman e il suo Barcellona fanno sul serio per Romangoli. Il capitano del Milan vorrebbe rinnovare con i rossoneri ma l’aumento chiesto dal suo entourage di 2 milioni, quindi 8 rispetto ai 6 che prende in questo momento non sembra fare contenti i piani alti rossoneri che a questo punto potrebbero decidere di cederlo già a gennaio o a giugno a parametro zero, dato che Romagnoli andrà in scadenza con il Milan.

Il Barcellona vuole Romagnoli

Si era parlato di Romagnoli in ottica Juventus per il nuovo anno ma adesso ci sarebbe un altro autentico ritorno di fiamma. Stiamo parlando del Barcellona di Koeman sempre alla caccia di un difensore centrale d’esperienza. Proprio i blaugrana farebbero sul serio per l’italiano e nonostante i guai finanziari, l’ipotesi di prenderlo a parametro zero, stuzzica i desideri del mister Koeman.

La Juventus è dunque avvisata. Qualora la dirigenza bianconera volesse affondare il colpo dovrà, a tutti i costi, fare i conti con l’agguerrita concorrenza dei blaugrana. Come riportato da un indiscrezione di ‘Calciomercato.it’, il Barcellona opterebbe per la soluzione a parametro zero il prossimo giugno. Staremo a vedere cosa succederà. Ma il Milan rischia di perdere sia Romagnoli che Kessie, altro giocatore in scadenza che ha deciso di non rinnovare con i rossoneri.