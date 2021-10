Calciomercato Juventus, Vlahovic può scatenare un effetto domino

Il calciomercato della Juventus guarda ovviamente al futuro e alle trattative che potrebbero concretizzarsi nel prossimo anno.

C’è in particolare un calciatore che pare entrato nel mirino della Juventus per il futuro ed è Dusan Vlahovic. Centravanti giovane ma già capace di segnare con regolarità. L’attaccante è destinato a lasciare la Fiorentina dopo il mancato rinnovo (ha comunque il contratto in scadenza nel 2023) e tanti club sono pronti a fiondarsi su di lui. Magari anche in anticipo rispetto alla prossima estate.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Calciomercato Juventus, Belotti in viola per sostituire Vlahovic?

Come si legge La Nazione, voce riportata anche da Sportmediaset, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata a portare Andrea Belotti in maglia viola già a partire da gennaio, per anticipare la concorrenza visto che il “Gallo” è in scadenza di contratto. Secondo il quotidiano la Fiorentina potrebbe spuntarla anche perché potrebbe mettere sul piatto un giocatore gradito a Juric com il centrocampista Amrabat. I viola vogliono cautelarsi pensando già al dopo Vlahovic e se l’affare andasse in porto non è da escludere che l’attuale centravanti di Italiano, che non rinnoverà il contratto, possa lasciare Firenze già a metà stagione se arrivasse un’offerta convincente. La Juventus dovrà essere vigile visto che la concorrenza per Vlahovic sarà senz’altro molta.