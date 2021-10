Calciomercato Juventus, al momento il rinnovo slitta. Mendes è arrivato in città ma non ha visto il club. E c’è un sogno all’orizzonte

Il rinnovo al momento è slittato. Nonostante la scadenza sia fissata per il prossimo giugno. Jorge Mendes, procuratore del calciatore, è arrivato in città ma non ha incontrato il club.

Il potente procuratore portoghese, infatti, ha solamente avuto un passaggio con la famiglia di Ansu Fati, il talento del Barcellona che alla fine di questa stagione va in scadenza di contratto con la società blaugrana. Nessun accordo quindi, anche se i colloqui sono iniziati da un poco di tempo in Catalogna. Ma di mettere nero su bianco al momento non se ne parla. Nonostante le parti abbiamo – a quanto pare – tutta l’intenzione di continuare insieme. Ma se non si trovano le giuste condizioni, allora potrebbe saltare clamorosamente tutto. E’ questo il succo del discorso di sport.es, che entra nel dettaglio di una delle situazioni più spinose del Barcellona di Laporta, che di certo non sta attraversando un momento felice.

Calciomercato Juventus, Ansu Fati si potrebbe liberare a zero

Ovviamente il profilo del calciatore, che il Barcellona vorrebbe come erede di Messi, è attenzionato dai migliori club al Mondo. C’è anche la Juventus tra questi. Anche se immaginare il talento blaugrana con una maglia diversa da quella attuale appare difficile. Ma sicuramente non impossibile, visto quello che gli potrebbe regalare Mendes, che è alla ricerca di un contratto milionario per il suo assistito. Cosa che Laporta al momento non è in grado di fare, visti i risaputi problemi economici che attanagliano il club spagnolo.

Un sogno all’orizzonte? In un altro momento diremmo sì. Adesso forse un po’ meno. Ma senza dubbio il nuovo corso juventino potrebbe portare a qualcosa di decisamente importante. La società ha deciso di prendere giovani di prospettiva. E chi meglio di Ansu Fati sotto questo aspetto?