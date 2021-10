Calciomercato Juventus, vogliono il bianconero | Scambio più soldi

Calciomercato Juventus, i blancos ci provano e per convincere i bianconeri offrono una contropartita più soldi.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid prova l’offerta che non si può rifiutare. Come riferito dal portale spagnolo ‘fichajes.net’ i blancos avrebbero la strategia vincente per convincere la Vecchia Signora a cedere il proprio “intoccabile” gioiello, stiamo parlando, naturalmente, di Federio Chiesa. Stando infatti agli ultimi sondaggi i merengues avrebbero pronta un’offerta davvero importante per il gioiello di Allegri.

Hazard o Asensio più soldi per Chiesa

Ancelotti avrebbe richiesto l’esterno azzurro e in cambio darebbe alcuni dei suoi pezzi pregiati più soldi. Stiamo parlando di Eden Hazard arrivato al Real Madrid come l’erede designato di CR7 o Asensio, altro giocatore entrato d’interesse comune per i bianconeri. Un’offerta decisamente importante di fronte ad un occasione che però non sembra sollecitare i bianconeri che reputano il proprio talento blindato e, dunque, fuori mercato.

Chiesa, proprio come Mbappe e Haaland è uno dei giovani più ricercati sul mercato internazionale. Giovane, devastante sotto rete e con ancora ampi margini di crescita. Un giocatore fondamentale che grazie alle sue galoppate sulle fasce riesce ad ogni partita a fare differenza. Proprio per questo motivo la Juventus è chiara sul presente del proprio giocatore, reputandolo incedibile. Nonostante le importanti lusinghe dei big club europei.