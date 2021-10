Calciomercato Juventus, assist Newcastle | Tesoretto inaspettato

Calciomercato Juventus, il tesoretto inaspettato per rimpinguare le casse bianconere: l’assist del Newcastle è propizio.

Il ribaltone societario del Newcastle potrebbe offrire spunti di mercato piuttosto interessanti, soprattutto per quei club che devono fare di necessità virtù, ed hanno bisogno di liquidità importanti a partire dalle cessioni di quelle pedine considerate non indispensabile. La Juventus è uno di questi club, dal momento che Cherubini spera di riuscire a piazzare almeno un colpo in uscita a centrocampo, per dare la caccia con maggiore convinzione ad Aurelien Tchouameni, individuato come il rinforzo ideale da consegnare a Max Allegri.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Offerta da 60 milioni

Calciomercato Juventus, gli occhi del Newcastle su Rabiot: lo scenario

L’indiziato principale a partire sembra essere Aaron Ramsey, ma per il gallese non sono ancora arrivate offerte concrete, e non è detto che arrivino. Ecco perché non è da escludere un clamoroso addio di Adrien Rabiot, il cui contratto scade nel 2023, e che sotto l’ombra della Mole percepisce quasi 7 milioni di euro a stagione. Secondo quanto trapelato dalla Spagna, da fichajes.net nello specifico, il Newcastle avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione legata all’ex Psg, le cui speranze di rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora sono sostanzialmente irrisorie.