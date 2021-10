Calciomercato Juventus, il Real Madrid pronto all’assalto decisivo

Calciomercato Juventus, il Real Madrid è pronto all’assalto decisivo. Ecco le cifre per convincere il giocatore ad accettare

Il Real Madrid vuole tentare l’assalto decisivo. L’ultimo, perché poi da queste cifre a quanto pare non si muoverà.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, per arrivare a Paul Pogba, Florentino Perez, è pronto a mettere sul piatto un ingaggio di 14 milioni di euro all’anno più 30 milioni di euro come bonus alla firma. Una cifra stratosferica in questo momento, che ovviamente mette davanti a tutti la società spagnola. Con Ancelotti che già gongola, sognando un centrocampo con il Polpo e un attacco con Mbappé al fianco di Benzema. Mezza Francia, una delle squadre migliori al momento. Sì, Carletto sogna davvero.

Calciomercato Juventus, per Pogba assalto del Real Madrid

La Juventus è sicuramente stuzzicata dall’idea di poter prendere Pogba. Come Pogba è stuzzicato dal fatto di poter tornare a Torino dove sta bene come dimostrano anche le stories di Instagram fatte nel momento in cui è arrivato in città con la sua nazionale. Ma davanti a queste cifre la società bianconera può poco. E ovviamente i margini di trattativa non ci sono.

La differenza, nell’operazione, la potrebbe fare solamente la volontà del giocatore. Che potrebbe anche decidere di voler ritrovare Allegri e anche Dybala, con il quale ha un rapporto speciale mai nascosto. Altrimenti difficilmente i tifosi della Juventus potrebbero sperare di rivedere il francese. E nel calcio di oggi, dove purtroppo non esistono più scelte di cuore, appare davvero difficile che Pogba possa davvero prendere una decisione del genere.