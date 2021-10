Calciomercato Juventus, occasione a gennaio | Duello con l’Inter

Calciomercato Juventus, duello bomba con l’Inter: l’occasione a gennaio è irripetibile. Cherubini e Marotta fiutano il colpaccio.

In una finestra di calciomercato come quella invernale che, salvo clamorosi colpi di scena, non vedrà grandi investimenti, anche i top club dovranno fare di necessità virtù, provando a capitalizzare quelle occasioni che si presenteranno agli addetti ai lavori. Ne sa qualcosa la Juventus, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di possibili soluzioni con i quali aumentare il ventaglio di risorse a disposizione di Max Allegri, innalzandone esponenzialmente il tasso tecnico. Con un Manchester United che presenta molti esuberi, non sorprende il fatto che i bianconeri possa “pescare” in casa Red Devils.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | Offerta da 60 milioni

Calciomercato Juventus, colpo Van De Beek: sfida all’Inter per l’olandese

Nelle ultime settimane è tornato a prendere quota il profilo di Van De Beek, in uscita dal Manchester United, dal momento che l’olandese non è riuscito mai ad inserirsi al 100 per cento negli automatismi dei Red Devils. Stando a quanto riferito da fichajes.net, potrebbero addirittura crearsi le premesse per un clamoroso duello di mercato per l’ex mezzala dell’Ajax, dal momento che il calciatore sarebbe attenzionato anche dall’Inter, con Marotta da sempre molto attento a questo genere di operazioni.