Juventus, la possibile mossa a sorpresa di Allegri contro la Roma

La Juventus ha qualche problema di formazione da risolvere in vista del match di domenica prossima contro la Roma di Mourinho.

Mister Allegri deve trovare infatti il partner di Manuel Locatelli in mezzo al campo. Al momento l’azzurro è l’unico sicuro di una maglia da titolare. Con Rabiot fuori per la positività al Covid riscontrata in nazionale e McKennie non al top, il tecnico potrebbe chiedere un sacrificio a Bentancur, che rientrerà dagli impegni con il suo Uruguay solo poche ore prima del fischio d’inizio. Anche se potrebbe esserci una mossa a sorpresa da parte dell’allenatore.

Juventus, possibile chance per Ramsey a centrocampo

Come hanno scritto più media nelle ultime ore, non è da escludere che a sorpresa Allegri possa gettare nella mischia Ramsey dal primo minuto. Il tecnico della Juventus si trova con tanti centrocampisti assenti o non al meglio e potrebbe decidere di mandare in campo il gallese, reduce dagli impegni con la sua nazionale. Al mediano il compito di guadagnarsi più spazio possibile fino a gennaio, quando potrebbe anche decidere di cambiare aria nel caso in cui arrivasse una offerta concreta e convincente dalla Premier League. Per lui si è parlato di un interessamento del Newcastle.