Calciomercato Juventus, fumata nera per il rinnovo | La data del summit

In casa Barcellona la situazione economica sta imponendo scelte economiche mirate: l’epoca delle spese folli è finita, e termini come “deficit”, “contrazione”, bilancio, cominciano ad imperversare in modo sempre più spasmodico. In queste ore si stanno mettendo a punto i rinnovi dei contratti dei calciatori sui quali i catalani vogliono basare il nuovo progetto, ed in questo senso è finita sotto la luce dei riflettori le situazioni legate a Sergi Roberto e ad Ansu Fati. Proprio sul giustiziere del Psg, nella clamorosa debacle di Cavani e compagni al Camp Nou, bisogna segnalare delle novità importanti.

Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo di Sergi Roberto

Secondo quanto riportato da “Marca”, l’atteso incontro per il prolungamento dello spagnolo, inizialmente in programma in queste ore, è stata procrastinato di qualche settimana, dal momento che bisogna limare ancora alcuni dettagli prima di raggiungere un’intesa definitiva. La proposta del Barcellona è chiara: ingaggio dimezzato, e contratto dalla durata di due anni, condizioni che non soddisferebbero molto il centrocampista, il cui contratto con i blaugrana scade nel 2022. Ricordiamo che nel ventaglio di squadre accostate a Sergi Roberto nel caso in cui dovesse rompere il suo rapporto con il Barcellona, figura anche quello della Juve.