Juventus-Roma, Mourinho “misterioso” su Abraham

Juventus-Roma si avvicina, domani sera si vedrà un confronto sicuramente molto acceso tra due squadre che puntano in alto in classifica.

Le due formazioni sono ancora tutte da decidere. La Juventus ha parecchi problemi a centrocampo, con tanti elementi non al meglio. E in attacco dovrà rinunciare a Paulo Dybala che – come ha detto Allegri in conferenza stampa – non sarà convocato. Anche la Roma ha qualche dubbio e uno riguarda il suo giocatore più rappresentativo, il centravanti Tammy Abraham. Che si è infortunato in nazionale durante la settimana. Sarà in campo oppure no?

Juventus, nella Roma Abraham rimane in dubbio

Una domanda alla quale non ha risposto nemmeno l’allenatore giallorosso Josè Mourinho, che in conferenza stampa non si è sbilanciato. “Vedremo domani se Tammy giocherà o no. L’allenamento di oggi è poco, molto poco, ma viaggerà con la squadra. Domani decideremo se giocherà, se starà in panchina o in tribuna. Ma sta migliorando giorno dopo giorno. Vediamo domani” si legge sul sito della Roma. Dunque un Mourinho “misterioso” sulle condizioni del suo attaccante. In caso di forfait nella Roma giocherebbe uno tra Shomudorov e Borja Mayoral, elementi sicuramente con caratteristiche diverse.