Ramsey, un’operazione fallimentare. Gesto estremo della Juventus

L’operazione che ha portato Ramsey alla Juventus è stata fallimentare. I biaconeri adesso valutano un’ultima, clamorosa, azione con il gallese.

Aaron Ramsey in due anni e mezzo ha passato più tempo in infermeria che sul campo di allenamento. Si tratta dell’operazione peggiore di sempre fatta dall’ex ds Paratici. Il problema per la Juve è che il suo stipendio è inversamente proporzionale all’impiego. Con 8 milioni di ingaggio (7 più bonus) è il secondo più pagato della rosa dopo De Ligt (che attualmente guadagna 10). E’ davanti anche a Dybala (7,3 premi compresi). Con Sarri e Pirlo ha avuto più o meno lo stesso minutaggio (1384’ nel 2019-20 e 1543’ nel 2020-21) e alla Juventus è costato più di 5 mila euro per ogni minuto giocato. Con Allegri è stato impiegato finora per 106’ e calcolando i 2 milioni presi nel primo trimestre, ha guadagnato 18.867 mila euro per ogni minuto in campo. Troppo, assolutamente troppo. ecco, pertanto, che si fa largo l’ipotesi della risoluzione del contratto.

Ramsey e la risoluzione del contratto

Il portale calciomercato.com dà un’indiscrezione clamorosa. Secondo quanto riportato, alla Continassa ci si sta attivando per muoversi anche in direzione risoluzione del contratto. Un fuori programma rispetto a quanto deciso con il nuovo corso, ma solo in parte: se per sbloccare il mercato si dovesse ritenere indispensabile questa soluzione, la Juve accetterà di liberare a zero Ramsey ma solo a patto di non dover scucire un solo euro di buonuscita, né a lui né ai suoi agenti. Aspettando che dalla Premier comunque possa riaccendersi l’interesse per l’ex Arsenal, che ora è chiamato a prendere una decisione definitiva.