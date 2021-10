Titolo campione d’inverno, cosa dicono i bookmaker sulla Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera in campionato per affrontare una squadra molto temibile come la Roma.

Altri tre punti d’oro in palio per una squadra come quella bianconera che al momento si trova un po’ attardata in classifica rispetto alle altre squadre che puntano a vincere il campionato. Del resto la Juventus sta pagando al momento caro l’inizio un po’ stentato, i passi falsi commessi ad esempio contro Empoli e Udinese. Ma c’è ancora tempo per recuperare, il campionato è lungo. Ci si avvicina però alla fine del girone d’andata e secondo i bookmaker ci sono poche chance che Dybala e compagni possano laurearsi campioni d’inverno.

Juventus, il titolo di campione d’inverno paga 10 volte la quota

Come si legge infatti su Agipronews, secondo gli analisti di Snai ci sono tre squadre che sono favorite per la conquista del primo posto al giro di boa. E sono Napoli, Inter e Milan, tutte quotate 2.75. Per la Juventus la strada invece è in salita, se si pensa che il titolo di campione d’inverno della serie A per la squadra di Allegri viene quotato 10. Poca fiducia da parte degli analisti anche nella Roma (quota 12) e in altre squadre come Lazio (25) e Atalanta (20) che pure comunque non possono certo essere eliminate dalla corsa allo scudetto.