Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri | Sarà alternativa ad Haaland

By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri. Nel caso di mancato acquisto di Haaland l’alternativa sarà solo lui.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri. Come riporta il giornalista Gerard Romero su Twitter, Il Barcellona, qualora non riuscisse nella trattativa per il bomber norvegese Haaland, avrebbe già identificato la valida alternativa. Stiamo parlando, ovviamente, di un noto obiettivo offensivo dei bianconeri: il serbo Vlahovic della Fiorentina. Anche lui classe 2000 e dallo score realizzativo importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “tradimento” a zero | Colpaccio in Liga

Vlahovic alternativa ad Haaland | Barcellona decisivo

Vlahovic come alternativa ad Haaland. Lo vuole il Barcellona e il serbo non piace solo ai bianconeri ma a tutti. Il futuro di Vlahovic potrebbe dunque essere anche all’estero. Lo comunicano gli spagnoli, con il Barcellona come squadra interessata nel caso del mancato raggiungimento dell’obiettivo primario Haaland. Ma la Juventus è anche un’altra big a volersi assicurare un così prestigioso profilo che alla sola età di 21 anni è già nell’olimpo del calcio mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorna in Serie A | Tutto pronto

Vlahovic l’alterantiva ad Haaland che potrebbe in caso di acquisto del norvegese sbloccare, definitivamente, la trattativa per facilitare il passaggio del serbo in bianconero. Staremo a vedere questa estate ma sicuramente sarà un mercato decisamente movimento tra gli attaccanti.