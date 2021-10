Juventus Roma, i convocati ufficiali: altra tegola pesantissima per Allegri

Juventus Roma, tra i convocati alcune sorprese e tra i non convocati figura l’assenza del difensore centrale.

Juventus Roma i convocati ufficiali del mister: in attacco ritorna Morata insieme a Kaio Jorge e Moise Kean. Purtroppo continua a permanere l’assenza di Paulo Dybala che non ha recuperato per il big match di Serie A. In difesa figura l’assenza di De Ligt che non compare nemmeno tra i convocati. Molto probabilmente ritornerà la coppia storica Chiellini Bonucci.

De Ligt assente per la sfida contro la Roma

De Ligt non sarà convocato per precauzionalmente dopo un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Allegri preferisce non rischiarlo per un big match come quello contro la Roma. Sempre in difesa saranno tutti convocati a parte l’olandese.

A centrocampo tutti presenti compreso Aaron Ramsey. In attesa di capire chi giocherà tra gli undici scelti dal mister, la Juventus si aspetta di recuperare presto sia Dybala che De Ligt.