Juventus-Roma, cosa dicono i bookmaker sulla sfida

La sfida più interessante della domenica in serie A è senz’altro il confronto che vedrà opposta la Juventus alla Roma di Josè Mourinho.

Alle 20.45 andrà in scena allo Stadium il confronto tra due squadre che andranno entrambe a caccia dei tre punti. In panchina due allenatori vincenti ed esperti come Allegri e Mourinho, pronti ad una “partita a scacchi” tattica per cercare di portare la loro squadra al trionfo. Ma cosa dicono i bookmaker sulla partita? Gli esperti sembrano avere pochi dubbi su come potrebbe andare questa partita.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus per i bookmaker decisamente favorita

Secondo gli analisti di SNAI – come si legge su Agipronews – c’è una squadra nettamente favorita per la vittoria ed è la Juventus. Un successo da parte di Bonucci e compagni è infatti quotato 1.90 mentre un successo della Roma è bancato a 4.25. Decisamente poca la fiducia dunque negli uomini di Mourinho e del resto la trasferta di Torino storicamente è stata sempre molto complicata per i giallorossi. Che allo Stadium, parlando di passato recente – hanno perso 11 volte su 12 incontro. Mai si è verificato, sempre parlando delle partite allo Stadium, il segno X, quotato 3.45.