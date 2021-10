Calciomercato Juventus, i nomi a centrocampo | Affare per gennaio

Calciomercato Juventus, la dirigenza vuole regalare ad Allegri un centrocampista nel mercato di gennaio: i nomi in lista.

Calciomercato Juventus, operazione centrocampista. A gennaio la dirigenza vuole regalare un nuovo interprete del ruolo al mister Allegri. Tanti i nomi in agenda ma andiamo ad elencare i più papabili ma soprattutto quelli che potrebbero fare comodo, realmente, ad Allegri. Il primo nome continua a rimanere quello di Tchouaméni del Monaco ma ci sarebbero ben tre alternative al francese classe 2000.

I nomi a centrocampo per gennaio | Tre probabili

La Juventus infatti continua a vigilare da vicino la situazione riguardante Witsel. Il belga potrebbe lasciare la Germania e scegliere volontariamente la Juventus. Un profilo che piacerebbe anche ad Allegri viste le caratteristiche tecniche del giocatore. Ma oltre a Witsel continuano a far gola Gravenberch e Zakaria.

Il primo è considerato il corrispettivo olandese di Paul Pogba. Giocatore molto tecnico ma anche di interdizione. Un vero e proprio crack dell’Ajax che ha sempre dimostrato di saper crescere alla grande tutti i suoi giocatori. Profilo che interessa non poco, così come Zakaria. Lo svizzero si è già contraddistinto per essere uno dei migliori mediani in Bundesliga e non è un caso che l’interesse su di lui sia forte, infatti, oltre ai bianconeri, anche l’Atletico Madrid si starebbe muovendo per convincerlo a scegliere la Spagna. Secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’ questi sarebbero i quattro assicurati nomi per il centrocampo del futuro già acquistabili, dai bianconeri, nel mercato invernale.