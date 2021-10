Juventus, Allegri soddisfatto: può contare su di loro

Allegri può essere soddisfatto della prova della sua Juventus nella vittoriosa partita contro la Roma. Il tecnico ha avuto risposte importanti.



Soffre ma cresce la Juventus, che conquistando l’ennesima vittoria in campionato ha quantomeno rosicchiato punti ad una rivale scomoda come l’Inter. L’operazione rimonta non sarà agevole, ma allo Stadium si è vista una squadra caparbia e compatta. Capace di segnare con Kean e poi tenere a bada la reazione dei giallorossi di Mourinho. Non bisogna dimenticare le tantissime assenze che il tecnico aveva per questa sfida. Allegri ha ricevuto delle risposte importanti da parte del gruppo.

Juventus, De Sciglio e Bernardeschi tra i migliori

Tra i migliori in campo infatti nella sfida vinta contro la Roma ci sono due calciatori il cui destino in bianconero è stato in bilico per tutta l’estate e il cui futuro è da decidere. Parliamo ovviamente di De Sciglio e Bernardeschi. Che hanno sfornato una prova ineccepibile, sia dal punto di vista tattico che tecnico. Una combinazione tra i due per poco non portava anche al gol dell’esterno offensivo. Entrambi sono usciti dal campo tra gli applausi del pubblico. Questa Juventus ha bisogno di tutti se vuole proseguire nel percorso di crescita e sia De Sciglio che Bernardeschi hanno dato conferma di essere giocatori duttili e affidabili. Proprio quel genere di elementi dei quali ha bisogno Allegri.