Calciomercato Juventus, dall’estero | Anche i tedeschi vogliono il bomber

Calciomercato Juventus, anche un’altra squadra si iscriverebbe tra le possibile pretendenti per l’obiettivo in attacco dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, anche un’altra big estera si iscrive tra le possibili pretendenti per il bomber serbo. Stiamo parlando del Borussia Dortmund che proprio in caso di addio dell’altro bomber classe 2000, Haaland, potrebbe valutare l’acquisto di Vlahovic, altro giocatore che sta interessando, non poco, la Vecchia Signora e tanti big club europei. L’addio è certo a fine stagione, visto che il serbo non rinnoverà con i viola. La sua destinazione ancora ignota ma la Juventus ci sta lavorando affinché possa essere lui il prossimo compagno di reparto di Dybala, visto che la Joya rinnoverà, molto probabilmente, fino al 2026. Ma adesso nella corsa per il bomber serbo ci sarebbe un’altra, temibile, concorrente.

Vlahovic come sostituto di Haaland | Il Dortmund ci prova

Vlahovic sarebbe il sostituto ideale in caso di addio del bomber norvegese, anche lui classe 2000, il giocatore della Fiorentina sta dimostrando partita dopo partita di essere uno dei profili più interessanti in circolazione. Proprio per questo motivo, come riporta ‘Bild’ anche il Borussia Dortmund lo vorrebbe come prossimo titolare in Bundesliga, facendolo diventare il protagonista assoluto dell’attacco.

Di conseguenza la Vecchia Signora dovrà fare i conti con una nuova temibile rivale che si appresta a chiudere la trattativa soprattutto se il caso Haaland dovesse diventare, appunto, un caso con tanto di addio all’estero (le spagnole sempre in pole) ma occhio anche in Inghilterra.