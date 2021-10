Calciomercato Juventus, c’è lo scambio con la Roma | Mourinho dice sì

Calciomercato Juventus, Mourinho aprirebbe già allo scambio di gennaio nel mercato di riparazione invernale.

Calciomercato Juventus, José Mourinho aprirebbe già allo scambio per gennaio. La Vecchia Signora ci pensa e valuta la possibile trattativa. Stiamo parlando di Villar, che proprio nella sfida contro i bianconeri non è stato nemmeno convocato dal tecnico portoghese. Il tecnico non vede il giocatore tra i suoi titolari e potrebbe già aprire ad una cessione nel mercato invernale di gennaio.

Villar per Bentancur | Mourinho ci prova

Il portoghese vorrebbe proporre uno scambio alla Vecchia Signora su due profili in mediana. Uno scambio alla pari tra Villar e Bentancur. Non è però della stessa idea la Vecchia Signora che non intende privarsi dell’uruguaiano in questo momento e soprattutto non vuole farlo già nel mercato di gennaio.

Villar però finirà certamente sul mercato invernale, lo assicura ‘calciomercatoweb.it’ che parla di un’altra big di Serie A interessata a tesserare il giocatore, stiamo parlando del Milan che proprio a gennaio perderà sia Bennacer che Kessie per la Coppa d’Africa. Non è dunque da escludersi un assalto anche da parte dei rossoneri per il giocatore in uscita della Roma.