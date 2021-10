Calciomercato Juventus, il difensore chiarisce il suo futuro | Tutto deciso

Calciomercato Juventus, il difensore fa chiarezza sul proprio futuro e non lascia dubbi a quale sarà la sorte.

Calciomercato Juventus, Umtiti fa chiarezza sul proprio futuro. Non di certo più in titolare in quel di Barcellona, il difensore francese, più volte anche accostato alla Vecchia Signora, chiarisce una volta per tutte quale sarà il proprio futuro. Come viene riportato dal portale spagnolo, il giocatore ha parlato ai microfoni di ‘Mundo Depurtivo’ specificando il suo attaccamento alla maglia ed escludendo, quindi, un eventuale trasferimento nell’immediato. Si era parlato infatti di un addio già nel mercato di gennaio.

Umtiti vuole rimanere al Barcellona

Più volte accostato alla Juventus ma anche ad altre squadre estere, il difensore francese fa una volta per tutte chiarezza sul proprio futuro. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘Mundo Depurtivo’: “Sì, ho pianto quando ho incontrato il presidente. Amo questo club e non mi vedo altrove, ma mi sono sentito solo”.

Un attaccamento sincero nei confronti dei blaugrana, Umtiti non vuole lasciare il Barcellona nonostante la sua compromessa titolarità. Il giocatore è infatti, spesso, messo da parte da Koeman non essendo reputato un titolarissimo del mister. Il suo addio è quindi possibile ma contro la sua stessa volontà che sarebbe quella di rimanere ancora in Spagna.