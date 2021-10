Chiesa, il Chelsea pronto a ricoprire d’oro la Juventus

Chiesa potrebbe essere il calciatore sacrificato e non De Ligt. Con i suoi soldi la Juventus potrebbe sferrare l’attacco a due big italiani.

Ragioniamo per assurdo. Perdendo Chiesa, la Juve sarebbe pronta a reinvestire tantissimi soldi in Serie A. I nomi sul taccuino sono Zaniolo e Vlahovic. Il primo era già stato accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’ e presenta una valutazione da 40-45 milioni di euro, con un contratto in scadenza giugno 2024. Il secondo, invece, si potrebbe pensare di prenderlo a prezzo di saldo a fine agosto. La tattica è già rodata e potrebbe risultare vincente. Perché questa introduzione? Perché il Chelsea sembra fare davvero sul serio non solo per De Ligt, ma anche e soprattutto per il fuoriclasse azzurro.

Chiesa, il Chelsea non molla

Le sue doti non sfuggono ovviamente alle big d’Europa, che potrebbero tentare l’assalto al classe ’97. In particolare, è possibile arrivi un’offerta monstre dalla Premier League di 120 milioni di euro. Di fronte a tale somma, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe accettare. A dare la notizia, chiaramente in orbita Chelsea, è il portale calciomercatonews.com. Nell’articolo si spiega come la copertina, tra i giocatori, spetta certamente di diritto a Federico Chiesa. L’attaccante ex Fiorentina, dal suo arrivo a Torino, è stato senza dubbio l’elemento più continuo a positivo a livello di prestazioni. E che prestazioni, ne sa qualcosa anche l’Italia di Mancini. Da qui l’interesse delle big europee.