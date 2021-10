Juventus, Allegri in conferenza stampa assicura il ritorno | Sarà convocato

Juventus, domani una prova importante per il passaggio del girone. Ci sarà anche lui tra i convocati del mister.

Juventus, in conferenza stampa pre Champions League, domani sera ci sarà un’autentica prova del nove per il passaggio del girone: i bianconeri incontreranno i russi dello Zenit in trasferta, una sfida certamente importante che in caso di vittoria darebbe ottimismo in previsione degli ottavi di finale della competizione. Un match point da non sbagliare e per l’occasione Allegri recupererà un uomo importante in difesa, stiamo parlando di De Ligt, che dovrebbe partire titolare negli undici scelti dal mister.

De Ligt ritorna contro lo Zenit

In conferenza stampa Allegri è stato chiaro sulla questione Champions: “Lo Zenit Per noi è una tappa importante che ci permetterà di crescere e provare a chiudere il discorso girone. Sono forti in tutti i reparti e a Londra hanno fatto benissimo”.

E su De Ligt: “De Ligt sta bene, è recuperato e gioca. Altrimenti avrebbe giocato Rugani al suo posto”.

Chi giocherà nella partita di domani sera, Allegri risponde: “Giocheranno titolari Szczesny, Bonucci e De Ligt. Per gli altri vediamo. Per Arthur, invece, ci sarà sicuramente un minutaggio superiore”.

E sulle vittorie consecutive che danno ottimismo a questa Juventus, Allegri conclude:

“Non abbiamo ancora fatto nulla di eclatante. A marzo si deciderà realmente la stagione e dobbiamo arrivare pronti in tutte le competizioni, senza perdere punti importanti. Dobbiamo ancora migliorare negli ultimi trenta metri. Con la Roma abbiamo peccato in alcuni episodi”.