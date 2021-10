Calciomercato Juventus, arriva il via libera per affondare il colpo

Cherubini esulta: la Juventus ha adesso il via libera per passare alle vie di fatto con uno dei suoi calciatori preferiti. Vicino Pogba?

È improbabile che il Barcellona possa provare ad ingaggiare Paul Pogba. Questo anche se restasse senza vincoli contrattuali con il Manchester United in estate. Questa soluzione è tra i timori del club, convinto che tali mezzi vengano solo usati dal suo agente, secondo i rapporti. A spiegarlo stamattina è The Sun. Il 28enne centrocampista è entrato negli ultimi 12 mesi del suo contratto. Le trattative sulla possibilità di firmare un nuovo accordo con il Manchester United sono praticamente nulle. Il polpo potrà firmare un pre-contratto con un altro club a gennaio se non cambierà il vento. La Juventus lo segue da sempre.

Pogba, la Juventus sogna sempre

Il francese vincitore della Coppa del Mondo è stato collegato a una serie di potenze europee tra cui Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Dalla Spagna, però, dicono che il Barcellona non dovrebbe partecipare alla corsa per ingaggiare il centrocampista. Ciò è in parte dovuto al fatto che i catalani continuano a soffrire di gravi difficoltà finanziarie che hanno crivellato il club negli ultimi tempi. In estate, il Barça è stato costretto a dire addio alla leggenda del club Lionel Messi mentre cercava di ridurre significativamente il proprio stipendio.