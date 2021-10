Calciomercato, game over Juventus: la firma è ufficiale

Calciomercato Juventus, è la fine dei giochi: firma e annuncio ufficiale. Ormai non c’è più alcun tipo di dubbio a riguardo.

In questi istanti la Juventus è impegnata contro lo Zenit, nella gara valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. Dopo un inizio di stagione horror, i bianconeri stanno provando a rialzare la china, avendo inanellato una striscia di risultati utili positivi che ha proiettato Chiesa e compagni a ridosso delle posizioni di vertici. Tuttavia, a gennaio non è escluso che Cherubini non affondi il colpo per puntellare una rosa alla quale la dirigenza vorrebbe aggiungere un paio di innesti di qualità e futuribili.

Calciomercato Juventus, colpo Ansu Fati: il rinnovo è ufficiale

Uno dei profili accostati a “Madama” era quello di Ansu Fati, talentuoso attaccante del Barcellona, il cui contratto con i blaugrana scadeva nel 2022. L’imperfetto è d’obbligo, dal momento che con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, i catalani hanno annunciato l’intesa trovata con il giovane spagnolo per un prolungamento fino al 2027: l’intento è quello di fare di Ansu Fati il nuovo punto di riferimento della creatura di Koeman, e la decisione di affidargli la maglia numero 10 lo testimonia in modo tangibile. Ora è arrivato anche il rinnovo, che fuga ogni tipo di dubbio in merito ad un suo possibile addio.