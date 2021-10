Calciomercato Juventus, colpaccio a zero | Scacco matto alla Roma

Calciomercato Juventus, affare a zero: la Roma è avvisata. L’annuncio in diretta relativo al possibile acquisto low cost dei bianconeri.

La scorsa sessione estiva di calciomercato ha visto una Juventus che insolitamente non ha messo a referto nessun colpo a parametro zero. “Colpa” di Rabiot e Ramsey, ai cui ingaggi da 7 milioni di euro netti a stagione, messi sul piatto per ingolosire i due centrocampisti a vestire il bianconero, non hanno fatto seguito prestazioni all’altezza della situazione, al punto che una loro cessione rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per la “Vecchia Signora”. Tuttavia, qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti, certamente Cherubini prenderebbe in considerazione il profilo di un calciatore giovane, futuribile e di qualità: caratteristiche che si sposano in pieno con l’identikit di Sander Azmoun, attaccante iraniano in forza allo Zenit, il cui contratto con i russi scade nel 2022.

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri su Azmoun: Roma beffata?

Ai microfoni di “Top Calcio 24”, il giornalista Giorgio Kudinov, corrispondente russo di Sport-Express, ha fornito maggiori ragguagli in merito all’interessamento della Juve per il “Messi iraniano”. Ecco le sue parole: “Azmoun andrà in scadenza con lo Zenit la prossima estate, e non ha intenzione di rinnovare il contratto: in Russia è uscito anche il nome della Juventus. A gennaio potrà diventare un nome appetibile, quando potrà firmare per un altro club.”