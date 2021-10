Calciomercato Juventus, rinnovo e annuncio: clausola monstre per l’attaccante. Già domani possibile conferenza stampa per l’ufficialità

Rinnovo e annuncio. E probabilmente già domani possibile conferenza stampa così come successo la scorsa settimana. Ecco, le possibilità di un colpo sognato, non solo dalla Juventus, svaniscono in queste ore, almeno da quanto riportato da sport.es.

Sì, il Barcellona fa sul serio e blinda in maniera clamorosa i propri gioielli. La settimana scorsa era toccato a Pedri mettere nero su bianco fino al 2026 con una clausola monstre da un miliardo di euro. Adesso è il turno di Ansu Fati, che firmerà per un anno in più, e che avrà comunque la stessa clausola dell’altro canterano che ha cominciato da un po’ di tempo a farsi conoscere al mondo pallonaro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio alla pari | Offerta dalla Serie A

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, lo sceicco prende tutti | Anche il “bianconero”

Calciomercato Juventus, Ansu Fati rinnova fino al 2027

Tutte le squadre che quindi avevano fatto un pensiero ad Ansu Fati, potranno continuare ad ammirarlo in campo così come hanno fatto fino al momento, con la maglia del Barcellona addosso. Per domani è previsto l’annuncio e anche una conferenza stampa prima del Clasico di domenica. I colloqui, dopo un momento che sembravano chiusi, sono ripresi alla grande, e alla fine hanno portato a questa decisione che domani verrà resa ufficiale. Anche Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha confermato con un Tweet le anticipazioni del portale spagnolo. E adesso non ci sono più dubbi: Ansu Fati è e sarà ancora per molto tempo, un giocatore del Barcellona.