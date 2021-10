Calciomercato Juventus, lo sceicco prende tutti | Anche il “bianconero”

Calciomercato Juventus, lo sceicco del Newcastle avrebbe messo in agenda un noto obiettivo dei bianconeri per l’estate.

Calciomercato Juventus, il Newcastle ormai di proprietà dello sceicco Bin Salman non bada certo a spese e per il (fanta)mercato che ha in mente, c’è veramente chiunque in ogni ruolo. Come riportato da ‘Mundo Deportivo’ l’ultima suggestione in attacco porterebbe il nome di Mauro Icardi. L’argentino è un obiettivo degli altri bianconeri (la Juventus) e sarebbe finito nel mirino degli inglesi che sfruttano l’attuale mal di pancia di Parigi che l’ha visto di nuovo in panchina anche nella sfida di ieri di Champions League, dove mancava, tr l’altro, Neymar.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus sorpresa inaspettata | Puntato il big della Serie A

Futuro in Inghilterra per Icardi

Secondo il portale spagnolo il futuro di Icardi poterebbe anche in Inghilterra oltre che il già citato e desideroso ritorno in Italia. Lo sceicco potrebbe convincere l’argentino a scegliere il nuovo club, volenteroso di fare bene fin da subito con una potente rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pista spagnola per il centrocampista | Si tratta

Il futuro del bomber argentino potrebbe quindi essere in Inghilterra e non in Serie A, laddove Juventus e Milan se lo conterrebbero come potenziale nuovo titolare in attacco. Il Newcastle ha in mente di costruire una vera e propria armata per la prossima stagione, pari o addirittura superiore allo stesso Psg. Le disponibilità economiche certamente non manco e adesso staremo a vedere quello che succederà.