Inter-Juventus, nessun esame in programma: il recupero è certo

Inter-Juventus, si avvicina il derby d’Italia. Nessun esame in programma per il centrocampista. Il recupero è certo per domenica sera

Anche se l’Inter è stata impegnata ieri sera in Champions League, e la Juventus questa sera contro la Zenit, domenica si avvicina il derby d’Italia, una delle partite più sentite da ambo le parti.

Intanto, mentre Allegri è impegnato a capire chi mandare in campo contro i russi, e soprattutto cercare di recuperare qualcuno dall’infermeria, le notizie che arrivano da Milano e che riguardano Simone Inzaghi, sorridono al tecnico nerazzurro. Non sono infatti previsti degli esami strumentali per Calhanoglu, che contro lo Sheriff non è sceso in campo. Quella di tenere fuori il turco è stata solamente una scelta dettata dalla possibilità di averlo nelle migliori condizioni fisiche domenica sera. Una decisione che ha comunque ripagato, visto che Vidal ha preso il posto dell’ex Milan ed è stato decisivo.

Inter-Juventus, Inzaghi recupera Calhanoglu

Ci sarà quindi il turco contro la Juventus. Anche se non è detto che scenderà in campo dal primo minuto. Inzaghi potrebbe anche optare ancora per il cileno, l’ex della partita, che ha già fatto male ai bianconeri. I due si giocheranno un posto in mezzo al campo al fianco di Brozovic. Mentre dall’altro lato del croato che agirà come al solito nel cuore della mediana, non c’è dubbio che ci sarà Barella.

Allegri dal canto suo spera di recuperare Dybala almeno per la panchina. Le sensazioni sono sicuramente positive attorno alla Joya, che non è partito per la Russia ma che sta lavorando alla Continassa per cercare di essere disponibile in una partita che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della stagione bianconera.