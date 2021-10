Formazioni ufficiali Zenit-Juventus | Esclusione a sorpresa

Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelta di Allegri che sorprende tutti. Il tecnico livornese ha deciso di spedirlo in panchina.

Dopo la vittoria contro la Roma, che ha permesso ai bianconeri di riassaporare i piani alti della classifica, la Juventus di Max Allegri si rituffa in Champions League, per provare ad ipotecare la qualificazione alla fase finale della massima competizione continentale. I bianconeri sfideranno i russi dello Zenit San Pietroburgo, in una gara ostica non solo per le situazioni climatico-ambientali, ma anche per valore tecnico degli avversari. Ci sono alcune novità negli undici titolari che Allegri ha scelto di mandare in campo, la più evidente della quale risulta essere l’esclusione di Juan Cuadrado, apparso non al 100% già contro la Roma: ritorna titolare Mckennie. Ma vediamo insieme la formazione completa:

Juventus: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Locatelli, Mckennie, Chiesa, Morata, Bernardeschi

Zenit: Kritsyuk, Rakitsky, Lovren, Chistyakov, Karavaev, Santos, Claudinho, Wendel, Barrios, Malcom, Dyzuba