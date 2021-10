Zenit-Juventus streaming: dove vedere il match in diretta tv e sul web

Dove si potrà vedere Zenit-Juventus? E’ questa la domanda che tanti tifosi bianconeri si stanno facendo a poche ore dal fischio d’inizio della contesa.

Terza giornata della fase a gironi di Champions League, con la Juventus che ha sei punti in classifica e che inizia a vedere il traguardo della qualificazione al turno successivo. Bonucci e compagni questa sera sono ospiti dello Zenit San Pietroburgo, squadra sempre ostica da affrontare vista la qualità dell’organico dei russi. Ma i bianconeri sono in salute e vogliono continuare a raccogliere risultati positivi. Una sfida che incollerà davanti al teleschermo come al solito non solo i tifosi, ma anche tutti gli appassionati di calcio.

Znit-Juventus sarà visibile in streaming su Prime Video

Questo match di Champions League non sarà visibile in chiaro. L’esclusiva di Zenit-Juventus è infatti appannaggio di Prime Video, la piattaforma di Amazon, che trasmetterà la partita in esclusiva. Si potrà dunque vedere la partite sulle smart tv o tramite le console o tramite gli appositi dispositivi da collegare al teleschermo. Il match sarà anche visibile su SkyQ per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video. Ad occuparsi della telecronaca Sandro Piccinini, che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini.

Zenit-Juventus, le probabili formazioni

Zenit (4-2-3-1): Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.