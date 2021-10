Calciomercato Juventus, contatti per la firma | Contratto fino al 2026

Calciomercato Juventus, contatti per la firma: pronto un contratto fino al 2026. L’indiscrezione che trapela dalla Spagna.

La vittoria contro lo Zenit ha di fatto contribuito ad avvicinare ancor di più l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale per la Juventus, cui basterà un pari contro i russi nella gara di ritorno per avere la matematica certezza del passaggio del turno.

La risalita in campionato prosegue, con la squadra di Allegri che sembra sia ritornata ad avere quella solidità difensiva che ha da sempre contraddistinto le compagini del tecnico livornese che però, a margine della gara contro Azmoun e compagni, ha chiaramente fatto capire che d’ora in avanti bisognerà innalzare il tasso qualitativo. Se per la seconda partita consecutiva Mattia De Sciglio è stato il migliore in campo, chiaramente, qualcosa in attacco non ha funzionato: Chiesa è un pò appannato, Morata è in fase di recupero, e Dybala è in attesa di rientrare, forse già contro l’Inter. Non sorprende, quindi, che nelle scorse settimane ai bianconeri sia stato accostato il profilo di Marco Asensio, il cui profilo ingolosisce e non poco anche il Milan.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Asensio

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo Twitter, però, l’intenzione del Real è quella di cominciare ad intavolare dei discorsi per il rinnovo del contratto del centrocampista offensivo, in scadenza nel 2023. L’idea è quella di pervenire ad un accordo fino al 2026, ma chiaramente non è dato di sapere, ora come ora, le eventuali cifre in ballo, per le quali sarà necessario capire l’esito dei summit dei prossimi giorni. Il Real vuole fare la prima mossa per Asensio: staremo a vedere se basterà.