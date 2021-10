Calciomercato Juventus, nuovo “acquisto” | Lo ha portato Allegri

Calciomercato Juventus, il nuovo “acquisto” dei bianconeri lo ha “portato” Max Allegri: ecco a chi ci stiamo riferendo.

Con il quarto 1-0 consecutivo, ottenuto dopo le vittorie pirotecniche contro Spezia e Samp, la Juventus non solo ha dato una spallata molto probabilmente decisiva in ottica qualificazione, ma è stata in grado di risollevarsi anche in campionato, “riassaporando” quelle posizioni di testa che sembravano utopistiche dopo un inizio di stagione shock. Merito di Allegri, certo, che con la tranquillità che lo contraddistingue sta provando ad inculcare alla squadra quello spirito di sacrificio che in troppe circostanze è mancato la scorsa stagione, responsabilizzando quei calciatori il cui futuro sembrava essere lontano dalla Juve, e che invece si stanno rivelando pedine assolutamente decisive.

Calciomercato Juventus, la cura Allegri funziona

Non è un caso, ad esempio, che Mattia De Sciglio nelle ultime due uscite stagionali contro Roma e Zenit abbia dispensato due assist di pregevole fattura, prima per Kean, e poi per Kulusevski, che sono valsi sei punti importantissimi per la risalita bianconera. L’ex terzino del Milan, ritornato alla base dopo la deludente esperienza al Lione, si sta ritagliando un ruolo da protagonista sulla corsia mancina: disciplinato in fase difensiva, ma anche insolitamente effervescente anche in quella propositiva. A margine della trasferta russa, il laterale ha dichiarato di voler rispondere con la cultura del lavoro, e in effetti la cura Allegri sembra averlo rigenerato: che la Juve abbia trovato all’interno della propria rosa un nuovo “acquisto”? Ai posteri l’ardua sentenza.