Calciomercato Juventus, c’è il nome del centrocampista | Arriva subito

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano il nome per il centrocampo. Colpo sicuro e dal futuro roseo, ma c’è anche una rivale.

Calciomercato Juventus, Allegri insiste e chiede un centrocampista per gennaio. Un rinforzo in mediana anche per le varie competizioni in cui la Vecchia Signora sta disputando ottime performance, giusto ieri i bianconeri sono usciti nuovamente imbattuti nella complicata trasferta russa ma adesso bisogna sognare in grande. Proprio per questo motivo la dirigenza è intenzionata a regalare un colpo certificato, capace di fare la differenza fin da subito ma che guarda anche al futuro. Su tutti, il nome che sembra suggestionare Cherubini & co è quello di Ryan Gravenberch, classe 2002 e pupillo dell’Ajax.

Gravenberch il nome per il centrocampo ma c’è anche il Barcellona

Il giovanissimo è già un predestinato e la scuola Ajax insegna. Tra i volti più noti del panorama mondiale del calcio odierno, molti arrivano proprio dalla cantera olandese. Nel crescere giovani prodigi, proprio come il Barcellona, gli olandesi sono tra i migliori a livello europeo. La Juventus studia il possibile piano per arrivare fin da subito al talento dell’Ajax, ancora giovanissimo e già dalla qualità indiscutibile. Difficile a gennaio ma molto più probabile in estate.

Sul giovane ci sarebbe anche il Barcellona, molto attenta sui giovani prodigi. Dopo aver blindato Pedri e Ansu Fati, i blaugrana valutano nuovi potenziali fuoriclasse e nelle qualità dell’olandese ci sono tutte queste caratteristiche. Un vero e proprio duello tra i due club. Staremo a vedere chi l’avrà vinta.