Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Il difensore dirà addio in estate

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti novità sul futuro del difensore che vorrebbe già lasciare i bianconeri in estate.

Calciomercato Juventus, in estate il difensore centrale bianconero De Ligt potrebbe lasciare Torino. Lo comunica il portale spagnolo ‘fichajes.net’ che parla della permanenza dell’olandese come molto difficile per la prossima stagione. In estate il classe 1999, stando al sondaggio degli spagnoli, vorrebbe trovarsi un posto altrove, all’estero dove ambire a titoli più importanti. Inoltre sempre secondo gli spagnoli, con l’arrivo di Allegri la titolarità di De Ligt non è più certificata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione ed assalto | Doppio “scontro” in Serie A

De Ligt se ne va in estate | Barcellona in pole

Sempre secondo il portale spagnolo, De Ligt potrebbe lasciare l’Italia per andare in Spagna, al Barcellona. I blaugrana che già in passato furono molto vicini al difensore, potrebbero, infatti, chiudere la trattativa. Ma le volontà della Vecchia Signora sono chiare, non si lascia partire De Ligt a meno di un grande investimento e si parla di cifre, giustamente, vista la qualità del profilo, astronomiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio e maxi beffa | Addio a zero

Di conseguenza la Juventus lo lascerebbe partire sì, ma davanti ad una cifra importante, si parla di almeno 150 milioni o del pagamento della clausola. Insomma cifre, che in questo momento storico, salvo Psg, diversamente, le altre squadre non possono permettersi. Ancor di più vista la situazione economica problematica in cui navigano i big club europei.