Calciomercato Juventus, doppio addio e maxi beffa | Addio a zero

La Juventus, a margine di operazioni di mercato completamente errate, adesso vedrà andare via a zero calciatori del calibro di Ramsey e Rabiot.

Secondo quanto riporta ‘ESPN’, tra i primi nomi nella lista dell’ormai più facoltoso club di Premier ci sarebbero proprio Ramsey e Rabiot. Una doppia uscita che permetterebbe alla Juventus di risparmiare in maniera considerevole sul monte ingaggi e reinvestire, chissà, proprio a centrocampo. E il Newcastle non si ferma qui. I Magpies hanno nel mirino anche Ousmane Dembele, in scadenza di contratto con il Barcellona e Gareth Bale. Nomi di primissimo piano per un club che ora vuol far paura alle concorrenti in Premier e a tutta l’Europa.

Ramsey e Rabiot, nessuno piangerebbe

In entrambi i casi, la Juventus accetterebbe di perderli a zero. L’importante è liberarsi di contratti molto onerosi, ormai assolutamente fuori dalle logiche di mercato. Sono accordi pre-covid dove l’orientamento dei club era tutt’altro rispetto a quello attuale. In particolare, Ramsey è in lista d’uscita ormai da mesi senza che però si arrivi ad una conclusione. Non solo nel rinforzare la squadra, ma anche nel cedere le pedine in esubero. E’ chiaro che Allegri voglia di più, ma con questo organico non funzionale è effettivamente difficile…